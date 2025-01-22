ABD’li çelik üreticileri Trump’ın yeni ticaret politikasından memnun

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) ve ABD Çelik İmalatçıları Birliği (SMA), yakın zaman önce göreve başlayan Başkan Donald Trump’ın duyurduğu “Önce Amerika” (America First) adlı ticaret politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AISI Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, başkanın hamlelerinin yanı sıra ulusal güvenliği sağlamak ve yerel çelik sektörünün yaşadığı sorunları gidermek amacıyla kullanılacak politikadan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Söz konusu politikanın adil olmayan ticaret uygulamaları ve kur manipülasyonu ile mücadele edeceğini, ABD’nin mevcut ticaret anlaşmalarının tam olarak uygulanmasını sağlayacağını ve ABD’nin antidamping ile telafi edici vergi kanunlarını güçlendirerek eşit şartlar oluşturacağını vurguladı. AISI yetkilisi, Çin’in yanı sıra diğer ülkelerin de yerel çelik sektörü açısından tehdit oluşturduğunun ve hükümetin bu tehditleri de bertaraf etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bununla birlikte Dempsey, başkanın 2018 yılında bizzat getirdiği 232. Madde vergilerinin gözden geçirilmesi ve etkisinin değerlendirilmesi yönündeki talimatından memnun olduklarını söyledi. Ancak söz konusu vergilerin asıl hedeflerine ulaşmasını sağlamak için hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Öte yandan SMA da politikayı desteklediğini yineledi ve Başkan Trump’ın adil olmayan ticaret politikalarına karşı durduğunu söyledi. Ayrıca yerel çelik sektörünü büyütmek ve ulusal güvenliği korumak amacıyla yeni yönetimle yakından çalışacağını ekledi.

Basında çıkan haberlere göre Trump, 1 Şubat tarihi itibarıyla Meksika ile Kanada’dan ithal ürünlere %25 ve Çin’den ithal ürünlere ise %10 gümrük vergisi uygulamayı düşünüyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Trump, seçim kampanyası esnasında göreve başladığı ilk gün vergi getireceği yönünde söz vermişti. Yeni vergilerin ABD’li tüketicilerin maliyetlerini artırması bekleniyor.