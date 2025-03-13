AISI Başkanı 232. Madde vergilerine desteğini açıkladı

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, dün 232. Madde kapsamında tüm ülkelerden çelik ithalatına getirilen %25’lik vergi hakkında açıklama yaptı.

Trump’ın ilk başkanlık döneminde küresel kapasite fazlası ve ulusal güvenlik hakkındaki kaygılar doğrultusunda yerel çelik üretimini desteklemek için getirdiği vergiler oldukça tepki toplamıştı. Trump ikinci başkanlık döneminde bu vergilerin kapsamını genişletme ve önceki muafiyetleri kaldırma kararı aldı.

Dempsey, “AISI olarak Başkan Trump’ın birçok yabancı üreticinin fayda sağladığı 232. Madde muafiyetlerini kaldırmasından ve ithal çeliğe vergi getirmesinden memnunuz. 2018 yılında uygulanan geniş ulusal güvenlik önlemleri ve diğer önlemler ABD çelik sektörünün tesisleri yeniden devreye almasını, işçilerin işlerine geri dönmesini ve yeni tesislere milyarlarca dolar yatırım yapılmasını sağlamıştı. Maalesef geçtiğimiz yıllarda bu önlemler etkisizleşti ve dış piyasalardaki kapasite fazlası dampingli fiyatlardan yapılan çelik ticaretini artırdı. AISI olarak çelik ithalatı vergilerinin bütünlüğünü yeniden tahsis ettiği ve adaletsiz ticaret uygulamalarının önüne geçecek güçlü ve yeni bir program getirdiği için başkanımızı destekliyoruz. Amerika’nın ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılaması için sürdürülebilir ve ticari olarak makul bir çelik sektörüne ihtiyacı var,” ifadelerini kullandı.