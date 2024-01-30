Dongkuk Steel ihracat piyasalarında rekabet gücünü artırmak istiyor

Salı, 30 Ocak 2024 14:35:08 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Dongkuk Steel, uzun ila orta vadeli stratejisi kapsamında çevre yönetimini iyileştirmek ve ihracat piyasalarındaki rekabet gücünü artırmak amacıyla uzun ürün, profil ve kalın levha için Çevresel Ürün Beyanı (EPD) sertifikası aldığını duyurdu. EPD sertifikası, hammadde alımından üretime ve dağıtıma kadar olan tüm üretim süreçlerinin çevreye olan etkisini gösteriyor.

Söz konusu sertifika şirketin inşaat demiri, nervürlü kangal, H-profil, ısıl işlem görmüş levha ve ısıl işlem görmemiş levha ürünlerine verildi. Dongkuk Steel, zayıf yerel talep ve inşaat ekonomisinin kötüleşmesine bağlı olarak yaklaşan resesyon sebebiyle dış piyasalarda genişlemeye odaklanıyor. EPD sertifikası sayesinde şirket, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi ihracata yönelik düzenlemeler karşısında ürünlerinin rekabet gücünü artırmayı bekliyor.