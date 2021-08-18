Dongkuk Steel’in net kârı ikinci çeyrekte arttı

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 12:05:24 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Dongkuk Steel 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Dongkuk Steel söz konusu dönemde artan faaliyet geliri sayesinde bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 622 milyon KRW net kâra kıyasla artış göstererek 147,9 milyar KRW (125,78 milyon $) net kâr açıklarken, şirketin satış geliri aynı dönemde 2020 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 1,3 trilyon KRW’ye kıyasla %38,4 artış göstererek 1,8 trilyon KRW (1,55 milyar $) oldu. Şirketin faaliyet geliri, aynı dönemde yıllık bazda %107,4 artış göstererek 207 milyar KRW (177 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

İkinci çeyrekte, Dongkuk’un AVFÖK’ü geçen yılın aynı döneminde kaydettiği 137,8 milyar KRW’ye kıyasla %86,1 artış göstererek 256,4 milyar (219,25 milyon $) oldu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, ikinci çeyrekte şirket yıllık bazda %9,4 artışla 1.003.000 mt inşaat demiri ve profil, yıllık %8,8 artışla 405.000 mt soğuk haddelenmiş ürün ve yıllık %6,1 düşüşle 184.000 mt çelik levha üretirken, aynı dönemde yıllık bazda %12,3 artışla 1.034.000 mt inşaat demiri ve profil, yıllık %10,5 artışla 432.000 mt soğuk haddelenmiş ürün ve yıllık %4,6 düşüşle 184.000 mt çelik levha satışı gerçekleştirdi. Şirket, inşaat demiri ve profil satışlarındaki artışın mevsimsel koşullar ile inşaat sektöründen gelen talebin artmasından kaynaklandığını belirtti.

Yılın ilk altı ayında, inşaat demiri ve profil %51 ile şirketin toplam satış geliri içinde en yüksek paya sahip olurken, soğuk haddelenmiş ürünler toplam satış gelirinin %35’ini, çelik levha ise %11’ini oluşturdu.