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Acciaierie d’Italia için özel yatırımcılar aranıyor

Salı, 27 Şubat 2024 14:15:56 (GMT+3)   |   Brescia
       

Avrupa Birliği’nin verdiği 320 milyon € tutarındaki hibe sayesinde İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia (eski adıyla Ilva) Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’den ayrılmasının ardından faaliyetlerine yeniden başlayabilecek.

Söz konusu hibe, şirketin hammadde ve müteahhit maliyetlerini karşılamasına olanak tanıyacak olsa da kontrolün yakın zamanda İtalya hükümetinden yeni özel yatırımcılara geçmesi gerekecek. Yerel basında çıkan haberlere göre, üreticinin devlet tarafından yönetimi mümkün olduğu kadar kısaltmak isteyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni “Şirketi kamulaştırmak istemiyorum. Koşullar uygun olduğundan şirketin kontrolünü ele almakla ilgilenecek yeni özel yatırımcılar bulabiliriz,” dedi.

İtalya merkezli Marcegaglia ve Duferco ile Ukrayna merkezli Metinvest gibi birçok şirketin Acciaierie d’Italia’nın hisselerini kontrolünü ele almak üzere teklif sunduğuna dair söylentiler var.

Yine de yeni ortaklar bulunduğunda eski hataların tekrarlanmayacağı ifade ediliyor. Yani özel yatırımcıya şirketin tüm kontrolü bırakılmayacak ve yalnızca likiditeye ihtiyaç duyulduğunda hükümete başvurulacak. 


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım 

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