Acciaierie d’Italia eski Ilva tesislerinin satışı için 10 teklif aldı

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın atanmış yöneticileri, eski Ilva tesislerinin satışı için 10 Ocak tarihi itibarıyla sona eren teklif sürecinde 10 adet teklif aldıklarını açıkladı. Aralık ayında olan son teklif tarihi, daha fazla teklif verilebilmesi için 10 Ocak tarihine çekilmişti.

Baku Steel Company CJSC ve Azerbaijan Investment Company OJSC’den oluşan konsorsiyum, Bedrock Industries Management Co. Inc. ve Jindal Steel International Ilva tesislerinin tamamı için teklifte bulundu.

CAR Segnaletica Stradale Srl, Monge & C. SpA ve Trans Isole Srl’nin oluşturduğu konsorsiyum, Eusider SpA, Marcegaglia Steel SpA ve Profilmec SpA’nın oluşturduğu konsorsiyum, Marcegaglia Steel SpA ve Sideralba SpA’nın oluşturduğu konsorsiyum, Eusider SpA, I.M.C. SpA, Marcegaglia Steel SpA ve Vitali SpA ise ayrı ayrı tesisler için teklif verdi.

Son tarih henüz netleştirilmese de 10 Ocak’tan sonra verilen teklifler yalnızca sürecin devamı için avantajlı bulundukları takdirde değerlendirmeye alınacak. Şirketin atanmış yöneticileri, verilen teklifler arasında istihdam olanakları, karbondan arındırma, yatırım miktarı, çevre sürdürülebilirlik planları ve işçi güvenliği gibi faktörleri göz önünde bulundurarak karar verecek.