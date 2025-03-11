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ArcelorMittal CLN Omino tesisini CSI’a sattı

Salı, 11 Mart 2025 15:07:35 (GMT+3)   |   Brescia

ArcelorMittal Distribution Solutions Italia (AMDSI) ile İtalya’da bulunan CLN Group’un ortak girişimi olan İtalya merkezli distribütör ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia (ArcelorMittal CLN), İtalya’nın Omina kentinde bulunan AMCLN tesisini İtalyan çelik üreticisi Arvedi’nin çelik şerit, boru ve profil üreticisi ve distribütörü bağlı kuruluşu Centro Siderurgico Industriale’e (CSI) sattığını açıkladı. AMCLN tesisi 1 Nisan tarihinden itibaren CSI’a bağlı olacak.

CSI, İtalya’da bulunan altı üretim tesisinde yıllık toplam 500.000 mt üretim kapasitesine sahip.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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