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Acciaierie d’Italia’nın devralımına teklifler gelmeye başladı

Perşembe, 26 Eylül 2024 14:28:39 (GMT+3)   |   Brescia
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın devri 15 yerli ve yabancı şirketin ilgisini çekti. Grubun tamamen veya tesislerinin ayrı ayrı devralımına yönelik Temmuz 2024’te başlatılan ihaleye, Vulcan Steel, Stelco ve Baku Steel olmak üzere sadece üç üretici şirketin tamamını devralmaya yönelik teklif verdi. Marcegaglia gibi bazı üreticilerin ise belirli tesislerin alımına odaklandığı aktarılıyor.

Potansiyel bir alıcı olduğu öne sürülen Nippon Steel konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ama başka şirketlerle iş birliği yaparak ihaleye katılabileceği düşünülüyor. Arvedi ve Metinvest ise geçmişte tesisleri ziyaret etmiş olsalar da henüz resmi bir teklif yapmadılar.

Faaliyetlerin kapsamı, endüstriyel planlama, istihdam, çevresel sürdürülebilirlik planları ve fiyat teklifi gibi temel ayrıntıları içeren tekliflerin Kasım ayının sonuna kadar sunulması gerekiyor. Bir diğer önemli ayrıntı da artık bir gereklilik olan karbonsuzlaşma stratejisi. Bu yönde bir planı olmayan şirketlerin tekliflerinin geçerli olmayacağı ifade ediliyor. Komisyon üyelerine göre Acciaierie d’Italia’nın satış değeri yaklaşık 1,5 milyar € olurken, teklifler sunulduktan sonra birden fazla ciddi alıcı olursa fiyatın artabileceği düşünülüyor.

Öte yandan birkaç sanayi birliği söz konusu satış sürecini takip ederek, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörler açısından inceliyor. Grubun bütünlüğünün korunması ve üretimde süreklilik sağlanması öncelik olarak belirtilirken, tesislerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğini riske sokabilecek çözümlerden kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Devralım & Birleşme 

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