İtalyan Cogne Acciai Speciali, Mannesmann Stainless Tubes’un alımı için sermayesini artırdı

İtalyan çelik üreticisi Cogne Acciai Speciali, vasıflı çelik sektöründeki stratejik konumunu güçlendirmek amacıyla 45 milyon €’luk sermaye artışını onayladığını açıkladı. Bu sermaye artışının Alman çelik üreticisi Salzgitter’in bir parçası olan ABD merkezli boru üreticisi Mannesmann Stainless Tubes’un alımını desteklemesi hedefleniyor.

Açıklamada, “Söz konusu devralım, portföyümüzü ve küresel piyasadaki varlığımızı güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor. Alım bu yılın dördüncü çeyreğine kadar tamamlanacak,” ifadelerine yer verildi. Cogne Acciai Speciali’ye göre bu yatırım, havacılık, nükleer, tıp ve enerji sektörlerindeki talebi karşılamasına olanak tanıyacak.

Mannesmann Stainless Tubes’un ürün portföyü, paslanmaz çelik ve nikel alaşımdan 6-280 mm çapında borular olmak üzere çeşitlilik gösteriyor ve şirket Almanya, Fransa, İtalya ve ABD olmak üzere dört ülkede üretim gerçekleştiriyor. 2022 yılında şirketin toplam yıllık üretim 280.000 mt seviyesinde yer aldı.