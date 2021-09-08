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Dillinger Almanya’da bulunan iki deniz üstü rüzgar santraline kazıklı temel tedarik edecek

Çarşamba, 08 Eylül 2021 12:22:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik levha üreticisi Dillinger Group, rüzgar türbini üreticisi bağlı kuruluşu Steelwind Nordenham’ın Danimarkalı enerji grubu Ørsted’e 100 metre uzunluğa ve yaklaşık 1.200 ton ağırlığa sahip 66 adet kazıklı temel tedarik edeceğini açıkladı.

Kazıklı temeller, Almanya’da bulunan deniz üstü rüzgar santralleri Gode Wind 3 ve Borkum Riffgrund 3’ün inşasında kullanılacak.

Söz konusu deniz üstü rüzgar santrallerinin 2024 ve 2025 yılına kadar tamamen faaliyete geçmesi beklenirken, inşaatın 2023 yılının yaz aylarında başlaması planlanıyor.


Etiketler: Dillinger Hütte  Almanya  Avrupa Birliği  |  benzer haberler »


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