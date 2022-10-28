Dillinger Hüttenwerke konvertörünü yenileyecek

Cuma, 28 Ekim 2022 09:57:52 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı üreticisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Corus, Almanya merkezli çelik üreticisi AG der Dillinger Hüttenwerke’nin Dillingen’de bulunan entegre tesisindeki 1 No’lu konvertörünü yenileyeceğini açıkladı.

Konvertörde tek seferde 200 ton çelik eritilebilecek, ayrıca söz konusu yenilemeyle birlikte yüksek performanslı çelik üretimi faaliyetlerine uzun bir süre daha devam edilmesi mümkün olacak.

Danieli yeni konvertörün 2023 yılının sonunda devreye alınmasının beklendiğini belirtti.