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Dillinger Danimarkalı Ørsted’e karbonu azaltılmış kalın levha tedarik edecek

Pazartesi, 18 Mart 2024 12:25:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman levha üreticisi Dillinger Group, 2027-2028 yıllarında karbonu azaltılmış kalın levha üretiminin ilk partisini açık deniz rüzgar çiftliklerinin temellerinde ve gelecekteki projelerde kullanması amacıyla Danimarka merkezli Ørsted’e tedarik edeceğini duyurdu.

İki şirket arasındaki iş birliği, çelik sektörünün karbonsuzlaştırılmasına katkıda bulunmanın yanında Ørsted’e AB’nin Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında belirlenen karbonsuzlaşma kriterlerine uyum sağlama fırsatı da tanıyacak.

Dillinger CEO’su Stefan Rauber, “Ørsted ile imzaladığımız anlaşma, Alman çeliğinin iklim ve enerji geçişi bakımından önem arz ettiğini, ayrıca geleceği olduğunu da gösteriyor. Almanya hükümetinin desteğiyle birlikte üretim tesislerimizin 2027 yılından itibaren karbonsuz çelik üretebilecek şekilde dönüştürülmesine yatırım yapıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca 2022 yılında imzalanan bir sözleşme kapsamında Dillinger, bu yıldan itibaren Danimarkalı şirkete yüksek tonajlı normal kalın levha tedarikine de başlayacak. Bu durum, Dillinger’in karbonu azaltılmış kalın levha yatırımlarını destekleyecek.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, karbonsuzlaşma faaliyetleri için SHS’nin üç bağlı kuruluşu uzun mamul üreticisi Saarstahl, levha üreticisi Dillinger Hütte ve pik demir üreticisi Rogesa’ya yönelik toplam 2,6 milyar €’luk finansmanı onaylamıştı.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Dillinger Hütte 

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