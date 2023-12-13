Almanya Saarland’da yeşil çelik üretimi için 2,6 milyar € finansman verecek

Çarşamba, 13 Aralık 2023 11:41:24 (GMT+3) | İstanbul

Almanya Ekonomi İlişkiler ve İklim Bakanı Robert Habeck Saarland eyaletinde karbon emisyonsuz çelik üretimi için toplam 2,6 milyar € tutarında finansman verileceğini açıkladı.

Almanya merkezli Stahl-Holding-Saar’ın (SHS) üç bağlı kuruluşu uzun mamul üreticisi Saarstahl, levha üreticisi Dillinger Hütte ve ortak pik demir tesisi Rogesa’ya verileceği bildirilen söz konusu finansman için AB rekabet yetkililerinin onayı bekleniyor.

Dillinger ve Saarstahl 2045 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak için hidrojen kullanımına, elektrikli çelik üretimine ve hurdanın geri dönüştürülmesine odaklanıyor. Ayrıca SHS 2027-2028 yıllarından itibaren yıllık 3,5 milyon mt’a kadar yeşil çelik üretme hedefiyle Dillingen ve Völklingen’de bir doğrudan indirgeme tesisi ve iki adet elektrik ark ocağı inşaatına başlamayı planlıyor. SHS karbon emisyonunun 2030 gibi erken bir tarihte %55 oranında azaltılabilmesi için üretimin %70’inin iklim dostu bir sürece dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.