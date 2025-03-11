Dillinger rüzgâr projeleri için yeni çelik kaliteleri üretti

Alman levha üreticisi Dillinger Group, Saarland Üniversitesi, RWTH Aachen Üniversitesi ve yüksek performanslı levha projesindeki diğer partnerleriyle birlikte yeni çelik kaliteleri geliştirdiğini duyurdu. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından finanse edilen projenin yaklaşık dört yılın ardından tamamlandığı bildirildi.

Yeni çelik kalitelerinin özellikle açık deniz rüzgâr türbinlerinde kullanılan kazıklı temeller için uygun olduğu ifade edildi. Çelik kalitelerinin teknik özellikleri sayesinde kazıklı temellerin uzun yıllar fırtına, dalga ve tuzlu suya dayanabileceği vurgulandı. Ayrıca söz konusu çelik kalitelerinin toz altı ark kaynağı ile elektron ışın kaynağı süreçlerinde kullanılabileceği ve üretim süresini önemli ölçüde kısalttığı da dile getirildi.

Dillinger COO’su Dr. Peter Maagh, şirketin yeni çelik kalitelerini Almanya’da yenilenebilir enerji kullanımının artırılması için kullanabileceğini belirtti.