Danieli yeşil geçiş için Algoma’ya yeni elektrik ark ocaklı tesis tedarik edecek

Pazartesi, 06 Aralık 2021 12:12:42 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, yüksek fırından elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçişi için Kanada merkezli Algoma Steel’e Digimelter teknolojisine sahip yeni yeşil çelik tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Yeni tesisin 2024 yılının başında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Açıklamaya göre, Danieli’nin Digimelter teknolojisi, elektrik ark ocaklı çelik üretiminde yenilenebilir enerjilerin doğrudan kullanımına izin veren tek teknoloji.

Yeni yeşil çelik tesisi 3,7 milyon mt sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olacak ve iki adet elektrik ark ocağıyla karbon salımını yaklaşık %70 azaltacak. Yeni Digimelter, çeşitli demir girdilerin doğrudan eklenmesiyle geri dönüştürülmüş hurdadan yüksek kaliteli sıvı çelik üretecek.