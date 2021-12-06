﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Danieli yeşil geçiş için Algoma’ya yeni elektrik ark ocaklı tesis tedarik edecek

Pazartesi, 06 Aralık 2021 12:12:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, yüksek fırından elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçişi için Kanada merkezli Algoma Steel’e Digimelter teknolojisine sahip yeni yeşil çelik tesisi tedarik edeceğini açıkladı. Yeni tesisin 2024 yılının başında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Açıklamaya göre, Danieli’nin Digimelter teknolojisi, elektrik ark ocaklı çelik üretiminde yenilenebilir enerjilerin doğrudan kullanımına izin veren tek teknoloji.

Yeni yeşil çelik tesisi 3,7 milyon mt sıvı çelik üretim kapasitesine sahip olacak ve iki adet elektrik ark ocağıyla karbon salımını yaklaşık %70 azaltacak. Yeni Digimelter, çeşitli demir girdilerin doğrudan eklenmesiyle geri dönüştürülmüş hurdadan yüksek kaliteli sıvı çelik üretecek.


Etiketler: çelik üretimi  Kanada  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Ara

Fitch Solutions: Glasgow İklim Mutabakatı karbonsuzlaştırmayı hızlandıracak, Asya on yıl boyunca kömüre bağımlı kalacak
15 Kas

GFG endüstriyel ilişkilerini geliştirmek için Avrupa Çalışma Konseyi’ni kurdu
15 Kas

ABD İngiltere’den ithal soğuk saca yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı
12 Kas

Algoma Steel yüksek fırın üretiminin yerini alacak elektrik ark ocakları inşa edecek
08 Kas

Kocaer Çelik: Küresel ölçekte demir çelik sektöründe büyüme devam edecek