Hindistan'ın devlete bağlı madencilik şirketi NMDC Limited Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Amitava Mukherjee, şirketin yeni inşa ettiği yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisinin kapasitesini 24 milyon mt'a çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Mukherjee, Chhattisgarh eyaletinin Nagarnar bölgesinde bulunan pelet tesisinin kapasitesinin artırılmasının, NMDC'nin yıllık demir cevheri üretimini 50 milyon mt'dan 100 milyon mt'a çıkarma hedefiyle uyumlu olduğunu ifade etti.

Pelet tesisinin kapasitesinin aşamalı olarak artırılacağını belirten Mukherjee, ilk aşamada yıllık 6 milyon mt'a, ikinci aşamada 13 milyon mt'a ve son aşamada 24 milyon mt'a ulaşılmasının planlandığını söyledi.

Mukherjee, NMDC'nin 135 km uzunluğundaki demir cevheri taşıma boru hattının ve Nagarnar'daki yıllık 2 milyon mt kapasiteli pelet tesisinin Eylül ayında faaliyete geçmesinin, söz konusu hedefe ulaşma yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.