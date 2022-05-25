Hint AMNS pelet üretim kapasitesini %35 artırmak için 129 milyon $ yatırım yapacak

Çarşamba, 25 Mayıs 2022 10:39:05 (GMT+3) | Kalküta

Hint ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS), Andhra Pradesh eyaletinde yer alan pelet tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 129 milyon $ yatırım yapacağını belirtti.

Yerel çelik üreticilerinin çoğu hükümetin getirdiği %15 oranındaki ihracat vergisi sebebiyle sermaye harcamalarını yeniden gözden geçireceğini açıklarken, AMNS yıllık 8 milyon mt seviyesinde yer alan mevcut pelet üretim kapasitesini yıllık 15 milyon mt’a yükseltmek için yatırım yapacağını söyledi.

Kapasite artırım projesinin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor.