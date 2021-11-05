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CSN’nin net kârı ve satış gelirleri üçüncü çeyrekte arttı

Cuma, 05 Kasım 2021 09:00:03 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %5 artışla 1,32 milyar BRL (236,7 milyon $), net satış gelirleri ise yıllık %18 artarak 10,24 milyar BRL (1,82 milyar $) seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin çelik satış hacmi yıllık %23 düşüşle 982.000 mt ve demir cevheri satış hacmi yıllık %11 düşüşle 8,18 milyon mt seviyelerine geriledi.

Aynı çeyrekte, CSN’nin AVFÖK’ü yıllık %23 artışla 4,29 milyar BRL (765,9 milyon $) olurken, AVFÖK marjı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %39’a kıyasla %40,6’ya çıktı.

1$ = 5,61 BRL (4 Kasım)


Etiketler: Brezilya  Güney Amerika  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  çelik üretimi  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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