Brezilyalı CSN’nin net kârı ikinci çeyrekte sertçe düştü

Çarşamba, 17 Ağustos 2022 09:36:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte kaydedilen 1,36 milyar BRL’ye kıyasla 369,3 milyon BRL (72,1 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri %10,2 düşüşle 10,56 milyar BRL olurken, brüt kârı %33 düşüşle 3,01 milyar BRL ve AVFÖK’ü ise %30,9 düşüşle 3,26 milyar BRL seviyelerinde kaydedildi.

CSN’nin yerel çelik satış hacmi ikinci çeyrekte %4,1 düşüşle 724.000 mt ve ihracat hacmi ise %14,9 düşüşle 342.000 mt seviyelerine geriledi.

Öte yandan şirketin demir cevheri ihracat hacmi %15,2 artışla 6,71 milyon mt seviyesine çıkarken, yerel demir cevheri satış hacmi %22 düşerek 867.000 mt seviyesinde yer aldı.

Aynı çeyrekte şirketin net satış gelirlerinin %72,9’unu çelik faaliyetleri, %24,7’sini ise demir cevheri birimi oluşturdu.

1$ = 5,12 BRL (16 Ağustos)