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CSN yılın ikinci yarısında daha iyi performans bekliyor

Cuma, 30 Temmuz 2021 09:55:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), yılın ikinci yarısında, ilk yarıya kıyasla daha güçlü bir performans elde etmeyi beklediğini açıkladı.

Şirketin Ticari Direktörü Luis Martinez, bu yılın üçüncü çeyreğinde, 900.000 mt çelik teslimatı yapılmasının beklendiğini belirtti.

Martinez, “Üçüncü çeyrekte tamamen doluyuz. Ayrıca, fiyat artışının %13’ten %17’ye çıkmasıyla, üçüncü çeyrek sonuçlarımızın, ikinci çeyreğe kıyasla çok daha iyi olmasını bekliyoruz,” dedi.

Brezilya iç piyasasının zaten “doygun” olduğunu belirten Martinez, şirketin sıcak sac ihracat piyasası arayışında olduğunu ifade etti. Ticari Direktör sözlerine, “Stoklarımızı boşaltmaya ve tümünü Portekiz’e sevk etmeye çalışıyoruz. Portekiz’in yıllık sıcak sac tüketimi 400.000-450.000 mt seviyesinde yer alıyor. Bundan böyle, ürünlerimizin sevkiyatını ihtiyaç duyulan her yere yapacağız. Ayrıca, sac ihracatımızı da hızlandırıyoruz,” şeklinde devam etti.


Etiketler: mali sonuçlar  Brezilya  Güney Amerika  çelik üretimi  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »


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