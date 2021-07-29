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CSN’nin net kârı ve satış gelirleri ikinci çeyrekte artış gösterdi

Perşembe, 29 Temmuz 2021 09:14:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) net kârı ve net satış gelirleri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda artış gösterdi.

Buna göre, şirketin net kârı yıllık %1.136 artışla 5,51 milyar BRL (1,06 milyar $) olurken, net satış gelirleri ise, güçlü demir cevheri ve çelik satış fiyatlarına bağlı olarak yıllık %147 artışla 15,39 milyar BRL (2,9 milyar $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, çelik satış hacmi yıllık %28 artışla 1,28 milyon mt ve demir cevheri satış hacmi yıllık %18 artışla 9,11 milyon mt oldu.

Şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ünün ikinci çeyrekte yıllık %324 artışla 8,17 milyar BRL (1,58 milyar $) seviyesinde yer aldığı, düzenlenmiş AVFÖK marjının ise 2020 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen %31’e kıyasla %53,1’e çıktığı belirtildi.

1$ = 5,17 BRL (28 Temmuz)


Etiketler: Güney Amerika  mali sonuçlar  çelik üretimi  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  Brezilya  |  benzer haberler »


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