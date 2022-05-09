CSN’nin net kârı birinci çeyrekte yükseldi

Pazartesi, 09 Mayıs 2022 09:30:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) net kârı bu yılın birinci çeyreğinde, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine kıyasla %29 artışla 1,36 milyar BRL (272,8 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %14 artışla 11,77 milyar BRL ve brüt kârı yıllık %19 artışla 4,48 milyar BRL olurken, AVFÖK’ü yıllık %27 artışla 4,72 milyar BRL seviyesine yükseldi.

Aynı çeyrekte yerel çelik satış hacmi yıllık %9 artışla 754.000 mt ve çelik ihracat hacmi yıllık %21 artışla 402.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan şirketin demir cevheri ihracatı yıllık %11 düşüşle 5,82 milyon mt seviyesine gerilerken, iç piyasaya yaptığı demir cevheri satışları şirkete ait madenlerin ve demir yollarının yer aldığı güneydoğu eyaletlerini etkisi altına alan yağış nedeniyle yıllık %7 düşerek 1,11 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Çelik faaliyetleri birinci çeyrekte şirketin net satış gelirlerinin %67’sini ve demir cevheri faaliyetleri ise %32,8’ini oluşturdu.