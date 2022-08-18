CSN mali sonuçlarının üçüncü çeyrekte toparlanmasını bekliyor

Perşembe, 18 Ağustos 2022 09:39:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) CEO’su Benjamin Steinbruch, şirketin mali sonuçlarının bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte açıklanan olumsuz sonuçların ardından toparlanacağını belirtti.

Steinbruch, “Üçüncü çeyrekte güzel mali sonuçlar elde etmek için gereken tüm koşulları sağlıyoruz,” dedi ve düşük gelirli kesme destek sağlamak amacıyla devreye alınan ekonomik programlar aracılığıyla enjekte edilen taze paraya bağlı olarak ülkede yerel talebin artacağını ekledi. Steinbruch taze paranın bir kısmının inşaat sektörüne aktarılacağını ve bu sayede çelik talebi ile fiyatlarının artacağını düşündüğünü ifade etti. Ayrıca üçüncü çeyreğe yönelik yapılan satışların ikinci çeyreğe kıyasla %8-10 artmasından da anlaşıldığı üzere bu durumun şimdiden gerçekleştiğini paylaştı.

CSN Ticari Direktörü Luis Fernando Martinez, düşük kömür, çelik ve demir cevheri stok seviyeleri gibi çelik ve demir cevheri fiyatlarının artmasıyla sonuçlanacak etkenler sebebiyle Çin’de çelik talebinin şimdiden toparlanmaya başladığını dile getirdi. Martinez, Çinli çelik üreticilerinin mevcut fiyatlar nedeniyle negatif kâr marjıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Öte yandan satışa koyulmamış olmasına rağmen CSN’nin pelet üreticisi Samarco devralımıyla ilgilendiği ancak Samarco’nun içinde bulunduğu karışık duruma bağlı olarak devralımın başarıyla sonuçlanma şansının düşük olduğu öğrenildi.