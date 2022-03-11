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CSN’nin net kârı dördüncü çeyrekte düştü

Cuma, 11 Mart 2022 09:30:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’in (CSN) net kârı geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde yıllık %73 düşüşle 1,06 milyar BRL (210,3 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin net satış gelirleri yıllık %6 artışla 10,3 milyar BRL (2,05 milyar $) olurken, çelik satış hacmi yıllık %17 düşüşle 1,02 milyon mt ve demir cevheri satış hacmi yıllık %11 düşüşle 7,71 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

CSN düzenlenmiş AVFÖK’ünün yıllık %21 düşerek 3,72 milyar BRL (739 milyon $) seviyesinde yer aldığını bildirdi.

1$ = 5,04 BRL (10 Mart)


Etiketler: mali sonuçlar  çelik üretimi  Güney Amerika  Brezilya  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »

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