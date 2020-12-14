CSN madencilik biriminin halka arzının 2021 yılının Şubat ayında başlamasını planlıyor

Pazartesi, 14 Aralık 2020 10:02:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN) CEO’su Benjamin Steinbruch’a göre, şirket demir cevheri birimini ilk olarak 2021 yılının Şubat ayında halka arz etmeyi planlıyor. Steinbruch, şirketin halka arzı bir an önce başlatmak için çalıştığını söyledi.

Steinbruch, CSN’in, şirketin verilerine dair bilgi eksikliği ve 2021 yılının daha iyi olması beklentisi nedeniyle halka arz planını ertelediğini söyledi. CSN, halka arzı ilk olarak bu yılın Aralık ayı için planlamıştı.

CSN, borçlarını azaltmak için birkaç birimini tasfiye ederek sermaye yaratmaya çalışıyor.