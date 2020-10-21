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CSN madencilik birimini halka arz etmek için başvuruda bulundu

Çarşamba, 21 Ekim 2020 10:14:17 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional (CSN), madencilik birimini halka arz etmek için Brezilya menkul kıymetler borsası komisyonu CVM’ye başvuruda bulunduğunu belirtti.

CSN, 15 Ekim’de yapılan toplantıda yönetim kurulunun şirketin halka arz planını onayladığını söyledi. Şirket, São Paulo’daki madencilik biriminin hisselerini B3 borsasında teklife sunacağını ve söz konusu hisselerin şartları ile fiyatlarının henüz ayarlanmadığını belirtti.

CSN, halka arzdan elde edilen gelirleri, borcunu azaltmak için kullanacak.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  Companhia Siderurgica Nacional (CSN)  |  benzer haberler »


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