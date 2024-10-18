 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > CSN...

CSN Itochu’ya maden hissesi satacak

Cuma, 18 Ekim 2024 09:32:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, madenci iştiraki CSN Mineraçao’da bulunan sermayesinin yaklaşık %11’ini Japonya merkezli Itochu Corporation’a satma yönünde anlaşma yaptı.

CSN’nin açıklamasına göre şirketin yönetim kurulu, Itochu’nun bağlayıcı olmayan şartları kapsamında hisse başına 1,32$ olmak üzere iştirakinin 635 milyon $ değerinde hissesini satmayı kabul etti.

Taraflar ödeme koşulları, düzenlemeler ve diğer maddeler konusunda pazarlıklara devam edecek.

CSN’e göre anlaşmanın sonuçlanması için şirketlerin ve rekabet kurulu CADE’nin son onayı gerekiyor.

CSN, CSN Mineraçao’nun yönetim ve kontrol yapısının değişmeyeceğini bildirdi.

CSN Mineraçao, 2024’ün ikinci çeyreğinde 14,41 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirmişti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Devralım & Birleşme 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Ekim 2024

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları 100$/mt CFR’ın altına indi

17 Eki | Hurda ve Hammadde

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Eylül’de aylık %2 artış kaydetti

17 Eki | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 17 Ekim 2024

17 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Vale’nin Anglo American’ın Brezilya madeninden azınlık hissesi alımına onay geldi

17 Eki | Çelik Haberler

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi 2024-2025 mali yılının ilk çeyreğinde yükseldi

17 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 16 Ekim 2024

16 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 16 Ekim 2024

16 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi ve sevkiyatları üçüncü çeyrekte arttı

16 Eki | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte arttı

16 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis