CSN Itochu’ya maden hissesi satacak

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, madenci iştiraki CSN Mineraçao’da bulunan sermayesinin yaklaşık %11’ini Japonya merkezli Itochu Corporation’a satma yönünde anlaşma yaptı.

CSN’nin açıklamasına göre şirketin yönetim kurulu, Itochu’nun bağlayıcı olmayan şartları kapsamında hisse başına 1,32$ olmak üzere iştirakinin 635 milyon $ değerinde hissesini satmayı kabul etti.

Taraflar ödeme koşulları, düzenlemeler ve diğer maddeler konusunda pazarlıklara devam edecek.

CSN’e göre anlaşmanın sonuçlanması için şirketlerin ve rekabet kurulu CADE’nin son onayı gerekiyor.

CSN, CSN Mineraçao’nun yönetim ve kontrol yapısının değişmeyeceğini bildirdi.

CSN Mineraçao, 2024’ün ikinci çeyreğinde 14,41 milyon mt demir cevheri üretimi gerçekleştirmişti.