MMX, Corumbá demir cevheri madenini satacak

Çarşamba, 02 Aralık 2020 15:14:17 (GMT+3) | Sao Paulo

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya mahkemesi, MMX’in olası bir satışta kullanılacak olan Corumbá madeninin yeniden değerlendirilmesine karar verdi.

Mahkeme kararına göre, muhtemelen satılacak olan Corumbá demir cevheri madeni için bir fiyat belirlenecek. İflas koruması altında bulunan MMX’in iflas koruma planı reddedildi. Böylece, şirket teknik olarak iflas etmiş durumda, ancak iflas işlemleri askıya alındı ve davanın 2021’de yeniden başlaması bekleniyor.

Valor tarafından yapılan bir habere göre, MMX’in 600 milyon BRL (113,6 milyon $) borcu bulunuyor.