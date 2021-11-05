Cosan demir cevheri faaliyetlerini desteklemek için özel liman devralacak

Cuma, 05 Kasım 2021 10:21:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı şeker ve etanol üreticisi Cosan, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, yerel demir cevheri piyasasına girebilmek için yakın zaman önce ortak girişim kurmuştu. Şirket, şimdi de São Luís Limanı’nın tamamını satın almak için bağlayıcı mutabakat imzaladığını duyurdu.

China Communications Construction Company ve diğer özel yatırımcıların sahibi olduğu São Luís Limanı’nın devralamının, Brezilyalı ve Çinli yetkililerin onayına tabi olduğu öğrenildi. Brezilya Rekabet Kurumu’nun (CADE) anlaşmaya onay vermesinin ardından, Cosan, başlangıçta limanın %49 ve ardından kalan %51 hissesini satın alacak.

Limanın, şirketin demir cevheri faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanılması planlanıyor.