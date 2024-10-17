Vale’nin Anglo American’ın Brezilya madeninden azınlık hissesi alımına onay geldi

Anlaşma kapsamında Anglo American, Minas-Rio madeninin ilerleyen dönemlerde kapasite artırımı da dahil olmak üzere kontrolünü, yönetimini ve işletmesini üstlenmeye devam edecek. Vale’nin ise madendeki payına orantılı olarak Minas-Rio’dan ve gelecekte faaliyete alındığında Serra da Serpentina’dan demir cevheri alma opsiyonu olacak.

Söz konusu işlemin bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Minas-Rio’nun yüksek kalite pelet üretim kapasitesi yıllık 26,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve madenin kapasitesinin yıllık 31 milyon mt’a kadar çıkma potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte maden, üretim tesisi, jeoteknik ve destekleyici altyapılar beraberinde üretim tesisini Açu limanındaki filtreleme tesisine bağlayan 529 kilometrelik boru hattından oluşuyor. Öte yandan Minas-Rio’nun hemen yanında yer alan Serra da Serpentina’nın rezervlerinin 4,3 milyar mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.