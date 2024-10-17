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Vale’nin Anglo American’ın Brezilya madeninden azınlık hissesi alımına onay geldi

Perşembe, 17 Ekim 2024 12:13:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya rekabet kurumu CADE, anlaşmanın rekabete yönelik ciddi bir endişe yaratmadığı yönündeki kararının ardından yerel demir cevheri madencisi Vale’nin İngiltere merkezli madenci Anglo American’ın Brezilya’daki Minas-Rio demir cevheri madeninden 157,5 milyon $ karşılığında %15 hisse satın alımı yönündeki talebini onayladı. Bununla birlikte Anglo American’ın da Vale’ye ait Serra da Serpentina yüksek kalite demir cevheri rezervini Minas-Rio madenine entegre edeceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında Anglo American, Minas-Rio madeninin ilerleyen dönemlerde kapasite artırımı da dahil olmak üzere kontrolünü, yönetimini ve işletmesini üstlenmeye devam edecek. Vale’nin ise madendeki payına orantılı olarak Minas-Rio’dan ve gelecekte faaliyete alındığında Serra da Serpentina’dan demir cevheri alma opsiyonu olacak.

Söz konusu işlemin bu yılın dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Minas-Rio’nun yüksek kalite pelet üretim kapasitesi yıllık 26,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve madenin kapasitesinin yıllık 31 milyon mt’a kadar çıkma potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte maden, üretim tesisi, jeoteknik ve destekleyici altyapılar beraberinde üretim tesisini Açu limanındaki filtreleme tesisine bağlayan 529 kilometrelik boru hattından oluşuyor. Öte yandan Minas-Rio’nun hemen yanında yer alan Serra da Serpentina’nın rezervlerinin 4,3 milyar mt seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Devralım & Birleşme Anglo American Vale 

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