CSC emisyonlarını 2018’e kıyasla %6,86 düşürdü

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), 2018 yılından bu yana sera gazı emisyonlarını %6,86 azaltmayı başararak yerel çelik sektöründeki en uzun soluklu karbon azaltım programlarından birini yürüttüğünü duyurdu. Şirket, endüstriyel emisyonları azaltma konusunda gösterdiği istikrarlı ilerlemeyi vurgulayarak ekonomi bakanlığından 15. yıl üst üste ödül aldığına dikkat çekti.

2024 yılında CSC, dijitalleştirilmiş enerji sistemlerinden fırın optimizasyon programlarına kadar 173 adet karbonsuzlaşma projesi yürüttüğünü ifade etti. Tayvan Yeşil Verimlilik Vakfı’na göre bu projeler, emisyonlarda toplam 102.000 mt CO₂ eş değeri düşüş sağladı.

Kümülatif emisyon azaltımı ve 2018-2024 performansı

2018 ve 2024 yılları arasında CSC, toplam 1.281 adet karbonsuzlaşma önlemi uygulayarak emisyonlarını yıllık 1,52 milyar mt CO₂ eş değeri azalttığını dile getirdi. Yalnızca 2024 yılında emisyonlarını 2018 yılına kıyasla %6,86 düşürdüğünü ve dolayısıyla birçok üretim biriminde sürdürülebilir bir ilerleme kaydettiğini aktardı.

CSC, 2024 yılında kütük tesisinde devreye aldığı akıllı fırın sıcaklık kontrol sisteminin tek başına en büyük etkiyi yaratan uygulama olduğunu ve bu sistem sayesinde yıllık yaklaşık 3.889 ton CO₂ eş değeri emisyon azaltımı sağladığını vurguladı.

Ayrıca yaptığı iyileştirmeler sayesinde yıllık yaklaşık 29 milyon NTD (925.666$) tasarruf ettiğinin altını çizdi.

Tayvan’ın 2050 yılı karbon nötrlük hedefi destekleniyor

CSC, Tayvan’ın 2050 yılı karbon nötrlüğü hedefini desteklemek için birçok alanda çalışmalarını hızlandırdığını belirtti. Düşük karbonlu demir üretim yöntemlerini araştırmaya devam ederken, süreç verimliliğini artırmak için yapay zeka, nesnelerin interneti ve dijital kontrol teknolojilerinin kullanımını genişlettiğini kaydetti.