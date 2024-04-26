CSC birinci çeyrekte faaliyet gelirini yükseltti, yüksek fırınına HBI enjekte etti

Cuma, 26 Nisan 2024 11:38:40 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC) karbon çelik satışlarının bu yılın birinci çeyreğinde 1,98 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Söz konusu dönemde faaliyet geliri yıllık %2,6 artışla 93,75 milyar NTD (2,9 milyar $) seviyesinde yer alırken şirket bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 26,03 milyon NTD faaliyet zararına kıyasla 768,54 milyon NTD (23,6 milyon $) faaliyet kârı bildirdi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre CSC, karbon salımını daha da azaltma planı kapsamında deneme olarak yüksek fırınına sıcak briketlenmiş demir enjekte etti. Söz konusu denemenin sonuçları, kullanılan her 1 mt sıcak briketlenmiş demirin, karbon salımını yaklaşık 1,53 mt düşürebildiğini gösterdi ve bu yöntemin karbonsuzlaşma bakımından etkili olduğunu doğruladı.

Şirketin, enerji tasarrufu ve karbon salımını azaltma teknolojilerine yatırım yaptığı biliniyor. Bu doğrultuda CSC, kömür enjeksiyonun yerini alması için yüksek fırında tüyer aracılığıyla hidrojen bakımından zengin gaz enjeksiyonu gibi teknolojileri denemeyi ve üretimde yapay zekanın kullanımını artırmayı planlıyor.