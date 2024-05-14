Corinth Pipeworks Subsea7’ın Kuzey Denizi’ndeki projesine yüksek frekanslı kaynaklı boru tedarik edecek

Salı, 14 Mayıs 2024 10:39:37 (GMT+3) | İstanbul

Belçika merkezli Cenergy Holdings’in çelik boru birimi Yunan çelik boru tedarikçisi Corinth Pipeworks, İngiltere merkezli mühendislik şirketi Subsea7’ın Kuzey Denizi’nde bulunan projesine karbonu azaltılmış çelikten yapılmış boru tedarik edeceğini açıkladı.

Açıklamaya göre Corinth Pipeworks, söz konusu proje için Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in XCarb® sertifikalı sıcak rulo sacını kullanarak 39 km ve 16 inç ebatlarında yüksek frekanslı kaynaklı çelik boru üretecek. XCarb® sertifikasına sahip, geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir şekilde üretilen çelik, müşterilerin Kapsam 3 emisyonlarını azaltmalarını sağlayarak düşük karbonlu döngüsel ekonomiye yönelik taahhütlerini güçlendiriyor.