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Kanada, Çin’den çelik ithalatındaki artışla mücadele için %25 ilave vergi uygulayacak

Salı, 27 Ağustos 2024 12:11:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanada Maliye Bakanlığı, federal hükümetin Çin’den ithal çelik ürünlerine %25 oranında ilave vergi getirmeyi planladığını duyurdu. 15 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girecek verginin uygulanacağı ürünler arasında sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çelik boru ve silisli sac yer alıyor.

Yapılan açıklamada, yeni vergi programı kapsamındaki nihai ürünler listesinin 1 Ekim tarihine kadar yayımlanacağı ifade edildi. Ancak ilave vergi, yürürlüğe girdiği tarihte nakil aşamasında olan Çin çıkışlı ürünlere uygulanmayacak.

Bununla birlikte hükümet, söz konusu kararın etkilerinin verginin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir yıl içerisinde yeniden gözden geçirileceğini belirtirken vergi döneminin uzatılabileceğini ve ilave önlemlerle desteklenebileceğini vurguladı.

Öte yandan Kanada, elektrikli araç tedarik zincirinde Çin’in kapasite fazlasıyla da mücadele edecek. Bu doğrultuda 1 Ekim tarihinden itibaren hükümet, Çin’de üretilen tüm elektrikli araçlara halihazırda uygulanan %6,1’lik verginin yanında %100 oranında ilave vergi getirmeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Kanada Çelik Üreticileri Birliği ve Kanada Alüminyum Birliği, Çin’den yapılan ithalata karşı acilen önlem alınmasını talep etmiş, Çin’den Kanada’ya olan kapasite fazlası akışının yerel piyasayı tehdit ettiğini ve haksız ticarete sebebiyet verdiğini dile getirmişti.

İlave vergiye tabi ürünler, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7206.10.00, 7206.90.00, 7207.11.00, 7207.12.00, 7207.19.00, 7207.20.00, 7208.10.00, 7208.25.00, 7208.26.00, 7208.27.00, 7208.36.00, 7208.37.00, 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.40.00, 7208.51.00, 7208.52.00, 7208.53.00, 7208.54.00, 7208.90.00, 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.00, 7209.25.00, 7209.26.00, 7209.27.00, 7209.28.00, 7209.90.00, 7210.11.00, 7210.12.00, 7210.20.00, 7210.30.00, 7210.41.00, 7210.49.00, 7210.50.00, 7210.61.00, 7210.69.00, 7210.70.00, 7210.90.00, 7211.13.00, 7211.14.00, 7211.19.00, 7211.23.00, 7211.29.00, 7211.90.00, 7212.10.00, 7212.20.00, 7212.30.00, 7212.40.00, 7212.50.00, 7212.60.00, 7213.10.00, 7213.20.00, 7213.91.00, 7213.99.00, 7214.20.00, 7214.30.00, 7214.91.00, 7214.99.00, 7215.10.00, 7215.50.00, 7215.90.00, 7216.10.00, 7216.21.00, 7216.22.00, 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00, 7216.40.00, 7216.50.00, 7216.99.00, 7217.10.00, 7217.20.00, 7217.30.00, 7217.90.00, 7218.10.00, 7218.91.00, 7218.99.00, 7219.11.00, 7219.12.00, 7219.13.00, 7219.14.00, 7219.21.00, 7219.22.00, 7219.23.00, 7219.24.00, 7219.31.00, 7219.32.00, 7219.33.00, 7219.34.00, 7219.35.00, 7219.90.00, 7220.12.00, 7220.20.00, 7220.90.00, 7221.00.00, 7222.11.00, 7222.19.00, 7222.20.00, 7222.30.00, 7222.40.00, 7223.00.00, 7224.10.00, 7224.90.00, 7225.11.00, 7225.19.00, 7225.30.00, 7225.40.00, 7225.50.00, 7225.91.00, 7225.92.00, 7225.99.00, 7226.11.00, 7226.19.00, 7226.20.00, 7226.91.00, 7226.92.00, 7226.99.00, 7227.10.00, 7227.20.00, 7227.90.00, 7228.20.00, 7228.30.00, 7228.40.00, 7228.50.00, 7228.60.00, 7228.70.00, 7229.20.00, 7229.90.00, 7301.10.00, 7302.10.00, 7302.40.00, 7302.90.00, 7304.11.00, 7304.19.00, 7304.22.00, 7304.23.00, 7304.24.00, 7304.29.00, 7304.31.00, 7304.39.00, 7304.49.00, 7304.51.00, 7304.59.00, 7304.90.00, 7305.11.00, 7305.12.00, 7305.19.00, 7305.20.00, 7305.31.00, 7305.39.00, 7305.90.00, 7306.11.00, 7306.19.00, 7306.21.00, 7306.29.00, 7306.30.00, 7306.40.00, 7306.50.00, 7306.61.00, 7306.69.00 ve 7306.90.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Sıcak Rulo Sac Soğuk Rulo Sac Borular Kanada Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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