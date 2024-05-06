Çolakoğlu Metalurji ikinci yeniden tavlama fırınını devreye aldı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 10:37:57 (GMT+3) | İstanbul

Fransa merkezli makine üreticisi Fives Group üretim kapasitesini yükseltmek ve artan çelik talebini karşılamak amacıyla çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji’nin ikinci yeniden tavlama fırınını devreye aldığını açıkladı. İlk yeniden tavlama fırını da Fives Group tarafından kurulmuştu.

Saatte maksimum 450 ton kapasiteyle 40 tona kadar slabı yeniden tavlama kapasitesine sahip olan Stein Digit@l Furnace® teknolojisi üretim performansını iyileştiriyor. Fırın 2023 yılının başında kuruldu.

Çolakoğlu Metalurji’nin sıcak şerit tesisinin Üretim Mühendisi Sercan Bahadır, “Şirketin ikinci fırın yatırımı kararı piyasadaki büyümeye dayanıyor. Ayrıca mevcut fırında yaşadığımız bazı sıkıntılar sıcak şerit tesisi için bir darboğaz yaratıyordu,” dedi.