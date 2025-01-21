Çolakoğlu sıcak şerit tesisini yenileyerek ürün gamını genişletecek

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Çolakoğlu Metalürji’den 1.850 mm ebatlı sıcak şerit tesisinin şerit soğutma sistemini geliştirmesi için talep aldığını duyurdu. Çolakoğlu bu yatırımla birlikte aşınmaya dayanıklı çelik piyasasına girmeyi planlıyor.

Çolakoğlu, SMS Group’un süper destekli soğutma teknolojisini kullanarak sıcak şerit tesisinin şerit soğutma sisteminde soğutma hızını geliştirip aşınmaya dayanıklı sıcak şerit üretme imkanına sahip olacak. Bununla birlikte tesisin kontrol sürecini ve sürekliliği desteklemek için yeni debimetreler ve kontrol vanaları kurulacak.

Herhangi bir üretim duruşunu önlemek amacıyla kurulumu yapılmış şekilde teslim edilecek olan ekipmanının 2026’nın sonbahar aylarında devreye alınması bekleniyor.