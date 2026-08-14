CMRG Çinli demir cevheri tüccarlarını kendi ticaret platformunu kullanmaya yönlendiriyor

Reuters'ın haberine göre Çin'de devlete ait demir cevheri alıcısı China Mineral Resources Group (CMRG), demir cevheri ticareti ve fiyatlandırması üzerindeki etkisini güçlendirme çalışmaları kapsamında bazı yerel tüccarlardan demir cevheri alımlarını kendi online ticaret platformu üzerinden gerçekleştirmelerini istedi.

Konuya yakın kaynaklara göre CMRG, 13 Ağustos'ta gerçekleştirilen bir toplantıda yaklaşık 12 tüccardan demir cevheri alımlarında kendi platformunu kullanmalarını talep etti. 2022 yılında kurulan CMRG'nin, dünyanın en büyük demir cevheri tüketicisi olan Çin'in küresel demir cevheri piyasasındaki pazarlık ve fiyatlandırma gücünü artırmayı amaçladığı belirtiliyor. Bir kaynak, söz konusu platformdaki işlem hacminin artırılmasının CMRG'ye demir cevheri fiyatları konusunda daha fazla görünürlük sağlayacağını dile getirdi.

Tüccarlar halen madencileri ve diğer platformları tercih ediyor

Tüccarlar demir cevheri alımlarını genellikle madencilik şirketlerinden veya Corex ve globalORE gibi açık ticaret platformları üzerinden gerçekleştirirken, CMRG'nin platformunun çoğunlukla Çinli çelik üreticileri tarafından kullanıldığı dile getirildi. Bununla birlikte CMRG'nin tüccarların kendi platformunu ne zaman kullanmaya başlamalarının beklendiğine ilişkin ayrıntı vermediği bildirildi.

Başka bir kaynak ise CMRG'nin platformunda şu anda tüm tüccarların ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterli tonaj bulunmadığı için hızlı bir geçişin zor olabileceğini ifade etti.

CMRG büyük madencilerle yapılan görüşmelere de müdahil oldu

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere CMRG, kısa süre önce bazı yerel çelik üreticilerine Avustralyalı madenci Rio Tinto ile Eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek demir cevheri sevkiyatlarına ilişkin görüşmeleri askıya alma talimatı vermişti. Bununla birlikte Fortescue'nun düşük kaliteli demir cevheri ürünlerinin teslimatlarını kısıtlarken, daha önce BHP'ye karşı da aynı stratejiyi uygulamış ve ardından madenciyle anlaşmaya varmıştı.

Söz konusu önlemlerin, dünyanın en büyük demir cevheri üreticileriyle gerçekleştirilen yıllık tedarik sözleşmesi görüşmelerinde CMRG'nin pazarlık gücünü artırmayı amaçladığı vurgulanmıştı.