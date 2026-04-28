 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin tarafların uzun vadeli anlaşmaya varmasının ardından BHP’nin demir cevheri kullanımına yönelik yasağı kaldırdı

Salı, 28 Nisan 2026 17:02:00 (GMT+3)   |   İstanbul

BHP Billiton’ın geçtiğimiz hafta Çin ile uzun süredir devam eden uzun vadeli demir cevheri anlaşması pazarlıklarının tamamlandığını açıklamasının ardından bu hafta resmi makamlar Çinli çelik üreticilerine geçen yılın sonundan bu yana kullanımı yasaklanan BHP demir cevherini kullanabileceklerine dair bildirimde bulundu. Bu gelişme aylardır limanlarda bekleyen BHP toz cevher stoklarının azalmasına yardımcı olacak.

Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları, BHP’nin 22 Nisan’da Avustralya Menkul Kıymetler Borsası’na sunduğu açıklamada belirtildiği üzere Çin Maden Kaynakları Grubu’nun BHP ile demir cevheri satış sözleşmesi pazarlıklarını tamamlamasıyla arzda beklenen rahatlama nedeniyle 28 Nisan’da %0,89 düşüşle 780,5 RMB/mt (113,8$/mt) seviyesine geriledi. Fiyatlar, 80-90$/mt civarında olması beklenen üç aylık fiyatları referans alacak. Öte yandan yuan cinsinden yapılacak satış oranının BHP’nin 2025 yılının sonunda kabul ettiği %30 seviyesinden %50’ye çıkarılacağı duyuldu ancak bu durum henüz resmi olarak açıklanmadı. BHP, uzun vadeli anlaşma için fiyatlandırma sistemine ilk kez Beijing Iron Ore Trading Center’ın Corex endeksi, Mysteel ve diğer Çin yerel endekslerini dahil etmeyi kabul etti.

2025’in Ağustos ayında iki taraf 2026 yılına yönelik uzun vadeli demir cevheri fiyatları için pazarlıklara başlamıştı.

Avustralya’nın üçüncü büyük demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group da son dönemde Çin ile pazarlıklar yürütüyor.

SteelOrbis’in %62 tenörlü Avustralya çıkışlı toz cevher için referans fiyatı bugün 0,6$/mt düşüşle 108,8$/mt CFR seviyesine geriledi. Daha çok tercih edilen %61 tenörlü toz cevher ise 106,7$/mt CFR seviyesinde kaydedildi.

28 Nisan’da Corex platformunda toplam 588.500 mt demir cevheri için 46 bağlantı yapıldı ve bu durum talebin hâlâ oldukça güçlü seyrettiğine işaret etti. 50.000 mt %61,5 tenörlü Minmetals toz cevher Caofeidian Limanı teslim 775 RMB/mt (113$/mt) seviyesinden, 30.100 mt %60,13 tenörlü toz cevher ise Tianjin Limanı teslim 775 RMB/mt (113$/mt) seviyesinden işlem gördü.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya BHP 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis