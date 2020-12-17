CMC Arizona yeni enerji santralinden güneş enerjisi temin edecek

Perşembe, 17 Aralık 2020 12:14:51 (GMT+3) | San Diego

Commercial Metals Company, Arizona eyaletinin Mesa şehrinde bulunan küçük tesisi CMC Steel Arizona’nın, Salt River Project'in (SRP) “Saint Solar” adlı yeni elektrik santralinden yenilenebilir enerji temin etmeye başladığını açıkladı. CMC Steel Arizona, SRP’nin 2018’de Sürdürülebilir Enerji programını açıkladığında, programın ilk aşamasına dahil olan müşterilerden biriydi. Arizona eyaletinin Coolidge şehrinde bulunan ve 100 megavat güneş enerjisi sağlayabilen Saint Solar santrali, CMC Steel Arizona ve diğer SRP müşterilerine yenilenebilir enerji temin edecek.

CMC, bu yıl 13 Ağustos’ta, CMC Steel Arizona’ya yakın bir konumda üçüncü küçük tesisi AZ2’yi inşa etmeyi planladığını açıklamıştı. Şirket, söz konusu tesisin, dünyada kesintisiz üretim işlemiyle ticari profil üreten ilk tesis olacağını söyledi. AZ2, CMC’nin, elektrik ark ocağı ile pota ocağının yenilenebilir enerji kaynağına direkt olarak bağlanmasını sağlayacak, Danieli’nin geliştirdiği “Q-One” teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji, geleneksel yöntemler ve bunla alakalı faaliyet maliyetlerine kıyasla, elektrik iletim kaybını düşürüyor.

CMC Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü Tracy Porter, “Saint Solar’ın projesine dahil oluşumuz, %100 geri dönüştürülebilir metal kullanarak çelik üretmemiz ve sürdürülebilir çelik üretim işlemi konusunda endüstri lideri olmamızla birlikte, yenilenebilir enerji kullanımı aracılığıyla karbon salınımını azaltmaya yönelik kararlılığımızı yansıtıyor,” şeklinde konuştu.