Cleveland-Cliffs sekiz ülkeden ithal teneke kaplamalı saca antidamping vergisi getirilmesini istiyor

Pazartesi, 23 Ocak 2023 15:18:16 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs ve United Steelworkers sendikası sekiz ülkeden ithal teneke ve krom kaplamalı çelik sac ürünlere ilişkin antidamping ve telafi edici vergi incelemeleri başlatılması için başvuruda bulundu.

Şirket son iki yılda ABD’ye yapılan teneke levha satışlarında önemli bir artış olduğunu ve Kanada, Çin, Almanya, Hollanda, Güney Kore, Tayvan, Türkiye ve İngiltere çıkışlı teneke ürünlerin ABD’ye normal değerlerin altında satıldığını ifade etti. Cleveland-Cliffs ayrıca Çin’in söz konusu ürünlerin satışına ilişkin teşvik aldığını belirtti. Şirket ve sendika söz konusu ülkelerden ithal teneke kaplamalı ürünlere antidamping ve telafi edici vergi getirilmesini istiyor.

Damping marjları Kanada için %78,29, Çin için %130,88, Almanya için %43,64, Hollanda için %124,17-294,27, Güney Kore için %13,46-110,84, Tayvan için %47,22-60,12, Türkiye için %96,51-106,43 ve İngiltere için %110,81 oranlarında yer alıyor.