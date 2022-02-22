Cleveland-Cliffs Indiana Harbor tesisindeki 4 No’lu yüksek fırını süresiz olarak askıya aldı

Salı, 22 Şubat 2022 16:38:48 (GMT+3) | İstanbul

ABD merkezli madencilik şirketi Cleveland-Cliffs Inc. Indiana Harbor tesisindeki 4 No’lu yüksek fırınını, yüksek fırın üretimine büyük miktarda sıcak briketlenmiş demir eklenmesi ve bazik oksijen fırınlarında hurda kullanımının artırılması dahil olmak üzere operasyonel iyileştirmeler uygulanması sonucunda süresiz olarak askıya alacağını açıkladı.

Şirket iki çelik tesisi, sıcak haddehanesi ve tüm bitirme tesisleri dahil olmak üzere Indiana Harbor tesisinin tamamında ve Riverdale tesisinde normal faaliyetlerine devam edecek. Indiana Harbor tesisinde bulunan 3 ve 4 No’lu yüksek fırınlar süresiz olarak askıda olduğundan, artık Riverdale Works dahil olmak üzere tüm son kullanıcı faaliyetleri yalnızca şirketin 7 No’lu yüksek fırını tarafından gerçekleştirilecek.

Yıllık 2,1 milyon net ton sıcak metal üretim kapasitesine sahip 4 No’lu yüksek fırının önümüzdeki iki ay içinde üretime son vermesi bekleniyor. Şirket söz konusu yüksek fırının süresiz olarak askıya alınması sonucunda 2022 yılı çelik sevkiyat hacimlerinde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyor.

Şirket ayrıca karbon sıcak sac, soğuk sac ve kaplamalı çelik ürünlerinde Nisan ayı siparişlerinin tamamı için mevcut spot piyasa fiyatlarını minimum 50$/mt artıracak.