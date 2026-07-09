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Çin'de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 Haziran sonunda %3,6 geriledi, stoklar da düştü

Perşembe, 09 Temmuz 2026 11:56:54 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), bu yılın Haziran ortasında (21-30 Haziran) Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin (CISA üyesi şirketler) günlük ortalama ham çelik üretiminin haziran ayının ortasında kıyasla %3,6 düşüşle 2,024 milyon mt olduğunu açıkladı.

Haziran ayının ortasında ise CISA üyesi büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin günlük ortalama ham çelik üretimi haziran ayının başına kıyasla %0,8 artışla 2,1 milyon mt seviyesinde gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde Çin'deki büyük ve orta ölçekli çelik üreticilerinin nihai mamul stokları da azaldı. 30 Haziran itibarıyla bu üreticilerin toplam mamul çelik stokları 16,28 milyon mt seviyesinde gerçekleşerek 20 Haziran'a kıyasla %9,1 düşüş gösterdi.

Haziran ayının son on günlük döneminde stoklardaki düşüşün ham çelik üretimindeki gerilemeden daha yüksek olması, stok eritme sürecinin sorunsuz ilerlediğine işaret etti. CISA verilerine göre stoklar Çin'in kuzeydoğu ve doğusunda sırasıyla %21,8 ve %13,3 oranında geriledi. Çin'in kuzeydoğusundaki çelik üreticileri üretimi azaltarak stoklarını düşürürken, Süper Tayfun Bavi'nin yaklaşması nedeniyle ülkenin doğusunda bazı inşaat projelerinde çalışmaların hızlandırılması da stokların azalmasına katkı sağladı.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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