CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Mart ayının ortasında %1,6 arttı, stoklar da yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Mart ayı ortasında (11-20 Mart), Mart ayı başına (1-10 Mart) kıyasla %1,6 artışla 2,17 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Mart ayı başında, Şubat ayı sonuna (21-28 Şubat) kıyasla %5,6 düşüşle 2,13 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Mart tarihine kıyasla %4,1 artışla 16,91 milyon mt’a yükseldi.