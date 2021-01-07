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CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Aralık sonunda %1,76, stoklar %10’dan fazla düştü

Perşembe, 07 Ocak 2021 14:43:27 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Demir Çelik Birliği, geçtiğimiz yılın Aralık ayı sonunda (21-31 Aralık), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin Aralık ortasına (11-20 Aralık) kıyasla %1,76 düşüş göstererek 2,16 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Bu yılın Aralık ayı ortasında (11-20 Aralık), Çin’de CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli çelik işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Aralık ayının başına (1-10 Aralık) kıyasla %0,04 düşerek 2,2 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.

Söz konusu dönemde, Çin çelik piyasasında stok seviyeleri keskin bir düşüş gösterdi. 31 Aralık itibarıyla, Çin’deki büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 20 Aralık’a kıyasla 1,43 milyon mt veya %10,95 düşüş kaydederek 11,62 milyon mt seviyesinde yer aldı.

SteelOrbis’in verilerine göre, 31 Aralık itibarıyla Çin piyasasındaki ortalama inşaat demiri fiyatı 21 Aralık’a kıyasla 136 RMB/mt (21$/mt) veya %3 düşüş göstererek 4.417 RMB/mt (684$/mt) depo çıkışı seviyesinde kaydedildi.

 


Etiketler: Çin  ham çelik  Güneydoğu Asya  çelik üretimi  hammaddeler  |  benzer haberler »


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