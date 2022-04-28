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CISA: Koklaşabilir taş kömürü, kok, yerel ve ithal demir cevheri ile hurda fiyatlarının maliyeti Mart ayında arttı

Perşembe, 28 Nisan 2022 12:09:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Bu yılın Ocak-Mart döneminde, Çin Demir Çelik Birliği (CISA) üyesi çelik üreticilerinin koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda için ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %74,03, %20,3 ve %13,66 artış gösterdi. Öte yandan, söz konusu şirketlerin yerel ve ithal demir cevheri için ortalama alım maliyetleri yıllık bazda sırasıyla %15,88 ve %23,93 düşüş kaydetti.

Mart ayında ise, CISA üyesi çelik üreticilerinin koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel ve ithal demir cevheri ile hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla aylık %2,74, %8,07, %4,27, %3,97 ve %1,88 artış gösterdi.


Etiketler: hurda demir cevheri koklaşabilir taş kömürü hammaddeler Çin Uzak Doğu çelik üretimi 

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