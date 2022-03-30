Çin’de ithal toz cevher maliyetleri Şubat ayında aylık %10,2 arttı

Çin Demir Çelik Birliği, ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda maliyetlerinin bu yılın Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık %73,94, %16,39 ve %15,59 yükselirken, yerel demir cevheri ve ithal toz cevher maliyetlerinin ise sırasıyla yıllık %15,83 ve %25,42 düştüğünü belirtti.
Yalnızca Şubat ayında koklaşabilir taş kömürü, yerel demir cevheri, ithal toz cevher ve hurda maliyetleri sırasıyla aylık %0,02, %3,4, %10,2 ve %1,65 artarken, metalürjik kok maliyetleri aylık %1,02 geriledi.
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