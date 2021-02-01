CISA demir cevheri fiyatlandırma sistemini iyileştirmek için hurda alıcılarının vergi iadesini artırmayı önerdi

Pazartesi, 01 Şubat 2021 17:51:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, Çin’de artan talebi karşılamak için yerel hurda arzını ve ithalatını teşvik etmeyi amaçlayan vergi politikaları önerdi.

Örneğin yerel fiyatlara uygulanan %13 katma değer vergisinin iade oranı artırılabilir. Şu anda, Çin vergi dairesi alıcıların ödediği KDV’nin %30’unu iade ederken, Luo Tiejun hükümetin vergi iade oranını %70’e çıkarabileceğini söyledi. Böylece hurda satın alma maliyeti düşebilir, bu da çelik üreticilerini hammadde olarak hurda kullanmaya teşvik eder. CISA, demir cevheri fiyatlandırma mekanizmasını iyileştirmek için diğer çelik ürünlerin arzının artırılması gerektiğini düşünüyor.

Luo Tiejun, 2020 yılında demir cevheri fiyatlarının keskin bir şekilde arttığını, bu artışın da vadeli çelik piyasasındaki spekülasyonlar, talep artışı ve madencilerin baskısından kaynaklandığını belirtti. Bu nedenle, Çinli çelik üreticileri demir cevheri fiyatlandırma sisteminin iyileştirmesi istendi.

Başkan yardımcısı başka önerilerde de bulundu. Öncelikle vadeli işlemler piyasasında teslimat çeşitleri artırılabilir. Şu sıralar Dalian Emtia Borsası, keskin fiyat değişikliklerini azaltmak için çeşitli önlemler uyguluyor. İkinci olarak, küresel pazardaki büyük madencilerin, COREX ve Global Ore platformlarında ticaret yapmak için spot piyasadaki demir cevheri arzını artırmasını önerdi. Üçüncü olarak COREX’in demir cevheri işlem hacimlerini artırabileceğini belirten Luo Tiejun, COREX üzerinden yapılan demir cevheri işlem hacminin 2020 yılında yıllık %115 artışla 460 üye işletmeyle, yıllık %89 artışla 62 milyon mt’u aştığını belirtti. Luo, “COREX’in işlem hacmi 100 milyon mt’u aşabilirse, çelik üreticileri ve madenciler fiyatları uzun vadeli bağlantı fiyatı için referans fiyat olarak kullanabilir,” dedi.