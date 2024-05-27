CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Nisan döneminde %11,82 düştü

Pazartesi, 27 Mayıs 2024 10:46:54 (GMT+3) | Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği (CISA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %11,82, %15,97 ve %7,88 düşerken yerel toz cevher ve ithal toz cevher alım maliyetleri sırasıyla %8,8 ve %5,56 artış gösterdi.

Yalnızca Nisan ayında, koklaşabilir taş kömürü fiyatları %10,55 düşüş gösterdi. Metalürjik kok, yerel toz cevher, ithal toz cevher ve hurda alım maliyetleri ise sırasıyla %11,31, %7,72, %8,21 ve %4,68 geriledi.