CREA: Çin’in yeşil çelik hedefleri stratejilerde acil değişiklikler yapılmadığı müddetçe risk altında

Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre Çin’in çelik üretiminde elektrik ark ocağının payını 2025 yılına kadar %15’e çıkarma yönündeki hedefi tehlike altında. Mevcut trendin devam etmesi halinde Çin, yeşil çelik geçişinde geride kalma riskiyle karşılaşacak ve bu durum, ülkenin ulusal karbonsuzlaşma hedefleri ve endüstriyel dönüşüm çabaları açısından ciddi sonuçlar doğuracak.

Politikalara rağmen elektrik ark ocağının payı değişmedi

2022 yılından bu yana açıklanan net politikalara rağmen Çin’in toplam çelik üretiminde elektrik ark ocağının payı yaklaşık %10 seviyesinde kalmaya devam etti. Hükümet yeşil çelik teşvik politikaları açıklamış ve hurda ithalatını serbestleştirmiş olsa da elektrik ark ocağına tam olarak geçiş yapılamadığı görüldü. Hatta hurda ithalatı 2024 yılında yıllık %50 azalarak elektrik ark ocaklı üreticilerin marjlarını ciddi ölçüde olumsuz etkiledi. CREA, düşük emisyonlu çelik üretimindeki artışı engelleyen başlıca zorlukları şu şekilde sıraladı:

- Yüksek elektrik maliyetleri, yüksek fırın-bazik oksijen fırınlı üretime kıyasla elektrik ark ocaklı üretimin rekabet gücünü zayıflatıyor.

- Hurda arzının yetersiz olması üretim planlamalarını aksatmaya devam ediyor.

- Devlet kontrolünde olmayan çelik üreticileri üzerindeki finansal baskı, iflaslara ve kapanmalara yol açıyor.

Emisyonların ciddi sonuçları olabilir

Elektrik ark ocağının payının 2025 yılına kadar %15’e çıkarılamamasının, Çin’in karbon emisyonlarının yıllık 160 milyon mt daha artmasına neden olabileceği düşünülüyor. Söz konusu seviye neredeyse AB çelik sektörünün yıllık karbon ayak izine denk geliyor. CREA, bu artışın Çin’in küresel iklim taahhütlerini ciddi şekilde zayıflatacağı konusunda uyarıyor.

Öte yandan CREA, merkezi yönetimin üretimin kontrol altında tutulması yönündeki talimatına rağmen Çin’in 10 eyaletinde çelik üretiminin bu yılın ilk yarısında artarak yeşil geçişin uygulanmasına yönelik güveni daha da sarstığına dikkat çekti.

CREA’dan Çin’in yeşil çelik stratejisinde değişiklik önerisi

CREA, mevcut trendi tersine çevirmek için Çin’in yeşil çelik stratejisini acilen şu şekilde değiştirmesi gerektiğini öneriyor: