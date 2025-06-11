CAAM ve CISA ilgili işletmeleri endüstri zincirinin çıkarlarını korumaya ve aşırı rekabete karşı direnmeye çağırdı

Bu yıl Mayıs ayında, bazı otomobil şirketleri yeni enerji araçlarının fiyatlarını düşürerek yeni bir fiyat savaşının sinyalini vererek otomotiv endüstrisinde paniğe yol açtı. Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM), otomotiv sektöründeki ilgili işletmeleri mutabakat oluşturmaya, öz disiplini güçlendirmeye ve aşırı rekabeti kırmaya, bilimsel ve teknolojik yeniliklerle endüstri zincirinin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmeye ve pratik eylemlerle adil ve düzenli bir pazar durumu sağlamaya çağırdı. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) yetkilisi, otomobil üreticileri arasındaki düzensiz fiyat savaşının rekabetin tipik bir tezahürü olduğunu ve bunun sadece ürün kalitesini, performansını ve hizmet düzeyini etkilemekle kalmayıp tüketicilerin hak ve çıkarlarına da zarar vererek sektörün sağlığını ve sürdürülebilir gelişimini tehlikeye attığını belirterek CAAM'ın ortaya koyduğu girişimi destekledi.

2023 ve 2024 yıllarında, elektrikli araçların hızlı gelişimi ve yeni otomobil üreticilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Çin'in otomobil üretimi 30 milyon adedi aşarak rekor seviyelere ulaştı ve 2025 yılında da büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ancak Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yayımlanan verilere göre Çin'in otomotiv endüstrisinin kârlılığı 2018'de %7,3'ten 2024'te %4,3'e gerilemiş, bu yılın ilk üç ayında ise %3,9'a düşmüştür. Sık sık yaşanan fiyat savaşları nedeniyle, 2024 yılında yeni otomobil pazarında toplam perakende zararları yaklaşık 200 milyar RMB (28 milyar $) olarak gerçekleşti.

Çin Demir ve Çelik Birliği'ne (CISA) göre otomotiv endüstrisi çelik endüstrisinin en büyük kullanıcısı. 2024 yılında, otomotiv endüstrisinde kullanılan çelik levha, 29 milyon mt soğuk haddelenmiş çelik levha (soğuk rulo sac ve galvanizli sac) dahil olmak üzere 40 milyon mt'a ulaştı.

Otomobil üreticilerinin fiyat savaşı çelik üreticileri üzerinde de olumsuz bir etki yarattı. Bazı çelik üreticilerine göre son yıllarda otomobil üreticileri maliyet düşürme politikaları izlemiş ve çelik üreticilerinden otomotiv sektöründe kullanılan çelik levha fiyatlarını sürekli olarak düşürmelerini talep etmişti. Geçen yıldan bu yana, bazı otomobil üreticileri çelik üreticilerinden otomotiv sektöründe kullanılan çelik levha fiyatlarını %10'un üzerinde düşürmelerini talep etmişti. Bazı otomobil üreticileri tedarikçilere ödeme sürelerini sürekli olarak uzatarak çelik üreticileri üzerindeki baskıyı artırdı.

Bu bağlamda CISA, çelik üreticileri ve otomobil üreticilerini öz disiplini güçlendirmeye ve birlikte adil ve düzenli bir pazarın sürdürülmesine çağırdı.